Manchester United vs Arsenal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la Premier League?

Manchester United vs Arsenal EN VIVO | hora y canal Premier League
Manchester United vs Arsenal EN VIVO | hora y canal Premier League | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Manchester United vs Arsenal EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 1 de la Premier League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester United vs Arsenal EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de agosto por la fecha 1 de la Premier League. El encuentro se disputará en Old Trafford, desde las 10:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ (estándar y premium). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Manchester United vs Arsenal: así llegan a la fecha 1 de la Premier League 2025

Manchester United llega al inicio de la Premier League tras disputar siete encuentros de pretemporada: cinco victorias, dos empates. Arsenal, en tanto, llega al cotejo luego de cuatro partidos amistosos: dos victorias y dos derrotas. 

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Arsenal en vivo por la Premier League 2025?

El partido entre Manchester United vs Arsenal se disputará este domingo 17 de agosto en Old Trafford. El recinto tiene capacidad para 74 197.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Arsenal en vivo por la Premier League 2025?

  • En Perú, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m.
  • En Ecuador, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m.
  • En Chile, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.
  • En Bolivia, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.
  • En Venezuela, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.
  • En México, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 9:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.
  • En Inglaterra, el partido Manchester United vs Arsenal comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el Manchester United vs Arsenal en vivo y online por la Premier League 2025?

El partido entre Manchester United vs Arsenal se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo disfrutarás por RPP.pe.

Manchester United vs Arsenal: alineaciones posibles

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Fernándes; Cunha y Mbeumo. 

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Zubimendi; Madueke, Saka y Gyorkeres.

Manchester United vs Arsenal: últimos resultados

Manchester United

  • Manchester United 4-1 Bournemouth
  • Manchester United 2-2 Everton
  • Manchester United 1-1 Fiorentina

Arsenal

  • Arsenal 3-2 Newcastle
  • Arsenal 0-1 Tottenham
  • Arsenal 2-3 Vilarreal
