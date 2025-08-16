Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Premier League: Manchester United se va a enfrentar de local con Arsenal en la Fecha 1

Manchester United se va a enfrentar de local con Arsenal en la Fecha 1
Manchester United se va a enfrentar de local con Arsenal en la Fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Manchester United y Arsenal. El partido se jugará en el estadio Old Trafford el domingo 17 de agosto a las 10:30 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Reds y los Gunners se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 10:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Old Trafford.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-1.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester United?

Manchester United tendrá que verse las caras con Manchester City, en la fecha 4 cuando jueguen el Derbi de Manchester. El duelo se celebrará en el estadio Etihad Stadium, el 14 de septiembre desde las 12:30 (hora Argentina).

¿En qué jornada juega el clásico Arsenal?

Mientras que Arsenal y Tottenham chocarán en el Derbi del norte de Londres durante la jornada 12.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.


Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Fulham: 24 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Burnley: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Leeds United: 23 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
Horario Manchester United y Arsenal, según país
  • Argentina: 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Manchester United Arsenal Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA