Manchester United vs. Newcastle se enfrentan este sábado 16 de octubre en KIng Power Stadium. El partido corresponde a la fecha 8 de la Premier League y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana / 11:00 a.m. de Argentina). La transmisión podrá seguirse por ESPN. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

Con siete de los ocho primeros en la clasificación en un margen de cuatro puntos, la 8ª fecha de la Premier League quizá contribuya a desatascar la zona noble, con el líder Chelsea visitando al Brentford (7º).

Ello buscará aprovechar el Manchester United para escalar del cuarto lugar de clasificación cuando visite al Leicester City, aunque tendrá que afrontar la contienda sin sus centrales titulares. Harry Maguire y Raphael Varane serán bajas por lesión.

Así, los ‘Red Devils’ tratarán de reponerse a las dos últimas jornadas de la Premier League donde no pudieron ganar. Parte de la contienda será Cristiano Ronaldo, quien recientemente fue reconocido como el mejor jugador del mes en el certamen inglés.

Cristiano Ronaldo anotó 3 goles con Portugal en los últimos dos cotejos de los lusos en la ventana FIFA y Solksjaer contará con él desde el inicio para colocarse nuevamente en la parte alta del torneo.

Manchester United vs. Leicester: horarios en el mundo

Perú: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Francia: 4:00 p.m.

Manchester United vs. Leicester City: alineaciones posibles

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw; Scott McTominay, Paul Pogba, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Newcastle: Kasper Schmeichel; Timothy Castagne, Caglar Soyuncu, Jannik Vestergaard, Ryan Bertrand; Youri Tielemans, Boubakary Soumaré, Ademola Lookman, James Maddison, Harvey Barnes; Jamie Vardy.

¿Dónde ver por TV el Manchester United vs. Leicester?

Manchester United visitará a Leicester City en el King Power Stadium. El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN para Latinoamérica. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en la web de RPP.pe y sintoniza los 89.7 de la FM de RPP Noticias.

En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports. En Estados Unidos transmitirán NBC, Universo y Telemundo.





