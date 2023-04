Alejandro Garnacho y Luke Shaw no estarán ante Sevilla por la ida de los cuartos de final de la Europa League | Fuente: Forever United

Manchester United no tendrá un partido fácil ante el Sevilla por la Europa League. A través de un comunicado, el equipo inglés informó que el defensor Luke Shaw y el atacante Alejandro Garnacho no estarán presentes este jueves ante el equipo español en Old Trafford.

Según informó el técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, el defensa inglés sufrió una lesión muscular hace una semana contra el Brentford. "Estará de vuelta pronto, pero no estará este jueves", indicó en un primer momento el neerlandés, para luego asegurar que el argentino estará más tiempo alejado de las canchas. "Lo de Garnacho parece algo más grave", complementó.

Marcus Rashford, la primera baja del Manchester United

Horas antes de la conferencia de prensa de Ten Hag, el club inglés informó que Marcus Rashford no estará disponible este jueves para enfrentarse al Sevilla en la ida de cuartos de final de la Liga Europa.



El delantero inglés, el jugador más en forma de Europa tras la disputa de la Copa del Mundo, sufrió una lesión en el partido del fin de semana contra el Everton y no se ha podido recuperar a tiempo para enfrentarse al Sevilla este jueves en Old Trafford.



Según los exámenes a los que le ha sometido el club, Rashford se perderá "varios partidos", por lo que es posible que tampoco esté disponible para la vuelta. El United confía en que esté disponible antes de que se acabe la temporada.



Rashford ha disputado esta campaña 47 partidos en los que ha marcado 28 goles y repartido 10 asistencias.



Su hueco en el once lo ocupará Anthony Martial, que marcó este sábado al Everton, o Wout Weghorst, que lleva dos goles con el United este curso.

(Con información de EFE)

Manchester United vs. Sevilla: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Casemiro, Scott McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Anthony Martial.

Sevilla: Yassine Bono; Gonzalo Montiel, Loïc Badé, Karim Rekik, Marcos Acuña; Nemanja Gudelj, Fernando Reges; Lucas Ocampos, Suso, Bryan Gil; Youssef En-Nesyri.





