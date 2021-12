Marcelo Bielsa hizo una autocrítica tras el 7-0 del Manchester City al Leeds United | Fuente: EFE

Marcelo Bielsa, que este martes encajó la peor derrota de su carrera deportiva, aseguró que no hay justificación posibles tras el 7-0 que les metió el Manchester City y que él toma toda la responsabilidad por lo ocurrido.



El Leeds sufrió su peor derrota en la historia de la Premier League, la más abultada desde 1920 en liga y la mayor en todas las competiciones desde 1979, cuando el Arsenal les hizo un 0-7 en la Copa de la Liga.



"No hay nada positivo que se pueda sacar hoy", dijo Bielsa en BT Sport. "No ha habido nada bueno. No hay justificación a esto. El partido se planteó tal y como esperábamos. Nos preparamos para evitar todo lo que ha ocurrido, pero no hemos podido hacer nada".



"Intentamos jugar como siempre hacemos. Si hubiéramos intentado hacer lo contrario seguramente nos habríamos arrepentido de no intentar quitarles la posición. Todo lo que intentamos, nos generó peligro en nuestra área. No hicimos nada bien, es evidente por el marcador", añadió el argentino.



"Nunca hemos tenido una actuación como la de hoy. Tomo toda la responsabilidad por una derrota como esta"

"NADA POSITIVO DE NUESTRA ACTUACIÓN" sinceras palabras de Bielsa tras la derrota más abultada de su carrera como entrenador. @Espnfutbolarg pic.twitter.com/Hzw6y9ktja — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2021

Bielsa: una derrota que duele

El entrenador argentino del Leeds United, Marcelo Bielsa, tuvo una noche negra contra el Manchester City de su alumno Pep Guardiola, que alcanzó los 500 goles con el técnico español y le infligió la peor derrota de su carrera (7-0).



El técnico argentino fue sobrepasado por un City arrollador, infinitamente superior y que acalló a los críticos que piden a Guardiola que tenga un 'nueve'.



Guardiola, con este triunfo, se convirtió en el entrenador de la Premier en necesitar menos partidos para llegar a los 500 goles. Solo 207, por los 234 que tuvo que dirigir Jürgen Klopp en el Liverpool.



Su equipo se paseó en el Etihad Stadium desnudando las carencias de un Leeds United que pareció un juguete roto en las manos de los 'Sky Blues'.

NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.