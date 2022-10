Marcelo Gallardo ganó dos Copa Libertadores como DT de River. | Fuente: @RiverPlate

El 'Muñeco' le dice adiós al club y los fanáticos agradecen. Decenas de hinchas de River Plate se acercaron al Estadio Monumental para mostrar su apoyo y agradecimiento al entrenador Marcelo Gallardo, que anunció su retiro del club una vez que se venza su contrato a finales de este año.



Los fanáticos de River Plate fueron hasta el recinto en la ciudad de Buenos Aires para encontrarse con Marcelo Gallardo mientras coreaban "gracias Muñeco", "fueron los mejores años" y le mostraban banderas con los colores del 'millonario' junto a frases de felicitaciones.



Gallardo se tomó su tiempo para agradecer a sus seguidores, tomarse fotos y firmar autógrafos, al tiempo que se encaminaba hacia el River Camp en Ezeiza, donde concentró el plantel que se prepara para enfrentar a Rosario Central el domingo próximo por la antepenúltima jornada de la Liga Profesional.

Hinchas de River y un gran gesto hacia Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo tuvo tres etapas como jugador de River Plate. | Fuente: @RiverPlate

“Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil, más allá de la tristeza, tengo una paz interna que me hace estar bien conmigo mismo por el camino recorrido”, dijo Gallardo durante la conferencia de prensa.



El también exjugador del club y PSG fue el director técnico más exitoso que tuvo la institución, con 14 títulos en ocho años y medio, y acostumbró a la afición a las vueltas olímpicas constantes.



“La palabra que quiero destacar es orgullo, porque hemos vivido muchísimas cosas hermosas y otras no tanto, pero que hacen la esencia de un grupo de gente que siente, va hacia adelante y no claudicó nunca”, expresó al borde de las lágrimas.



Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en "casa" cuando el fin de semana reciba a Rosario Central y del cual se espera una emotiva despedida.

Gallardo quedará en la historia 'millonaria'

Por su parte, algunos hinchas decidieron trasladarse hasta Ezeiza -a unos 30 kilómetros de la capital argentina- donde continuaron haciendo vigilia para ver de cerca a su ídolo y agradecerle por todas las alegrías.



‘El Muñeco’ debutó como entrenador en 2011 en el Nacional, donde se había retirado como jugador un año antes, y se consagró campeón de la Liga uruguaya en 2012, en 2014 llegó a River Plate y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club. (EFE)

