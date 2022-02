Marcelo Gallardo: "Guardiola es el mejor entrenador del mundo" | Fuente: AFP

Luego de que Pep Guardiola afirmara públicamente que River Plate es el mejor club del mundo, Marcelo Gallardo se mostró agradecido y este jueves le devolvió el cumplido al actual director técnico de Manchester City.

Como se recuerda, las delacaraciones de Pep Guardiola en conferencia de prensa fueron: "No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es el Chelsea, ellos ganaron la Champions League. Y también River Plate, que ganó muchos títulos en Sudamérica".

Por su parte, Marcelo Gallardo, estratega del conjunto 'millonario' indicó: "Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Si dijo que el City no es el mejor equipo del mundo está bien también, no lo va a decir que es el equipo que mejor juega. City está los 2 o 3 mejores no solo por su entrenador sino porque juega a algo que me identifica”, aseguró.

Esta conferencia de prensa la otorgó Marcelo Gallardo previo a lo que será el duelo entre River Plate y Unión por la primera jornada de la Copa de la Liga Argentina pactado para este sábado 12 de febrero a partir de las 5:15 pm (hora peruana) en el estadio 15 de Abril.