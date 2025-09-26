"Una verdadera leyenda boliviana": el 'Diablo' Etcheverry cumplió 55 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El histórico Marco Antonio Etcheverry, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Bolivia, cumplió este viernes, 26 de septiembre, 55 años.

Nacido en Santa Cruz de la Sierra, el 26 de septiembre de 1970; el ‘Diablo’ fue pieza clave de la selección boliviana que logró su clasificación al Mundial Estados Unidos 1994, la última vez que ‘La Verde’ participó en el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

El cumpleaños de Etcheverry no pasó inadvertido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien en sus redes sociales envió un mensaje de felicitación al exgoleador altiplánico. “Una verdadera leyenda boliviana”, resaltó el ente rector del fútbol de la región.

El Bolívar, donde Etcheverry culminó su carrera profesional, también dedicó unas palabras al exseleccionado boliviano. “¡Felicidades querido ‘Diablo’! Hoy celebramos el cumpleaños del histórico Marco Antonio Etcheverry. Deseamos que tengas un gran día”, resaltó el club.



Etcheverry, leyenda boliviana

Marco Antonio Etcheverry es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Bolivia. Fue pieza clave en la selección que logró una histórica clasificación al Mundial de 1994, torneo en el que, lamentablemente, apenas jugó cuatro minutos, debido a una expulsión en el partido inaugural ante Alemania.

El ‘Diablo’ inició su carrera profesional en el Destroyers de Bolivia, tras lo cual fichó por el Bolívar. En 1991, dio el salto a Europa, para jugar por el Albacete. Tras un paso por Colo-Colo (Chile) y América de Cali (Colombia), fue contratado por el D.C. United de la MLS.

Estaría vinculado al cuadro norteamericano hasta 2004, cuando fichó por el Bolívar, donde puso final a su carrera profesional.

Por la Selección de Bolivia, el ‘Diablo’ jugó 71 partidos, anotando 13 goles. Además del Mundial 1994, Etcheverry logró el subcampeonato de la Copa América 1997 y disputó la extinta Copa Confederaciones, en 1999.



