Murió a los 21 años Billy Vigar, exjugador del Arsenal, tras sufrir una grave lesión cerebral

El joven deportista fue sometido a un coma inducido, tras chocar con un muro en un partido. Su familia y el Arsenal confirmaron la lamentable noticia.

El fútbol inglés está de luto. Billy Vigar, exintegrante de la cantera del Arsenal y quien formaba parte del Chichester FC, falleció el jueves, 25 de septiembre, a los 21 años luego de no poder recuperarse de una grave lesión cerebral sufrida durante un partido el pasado fin de semana.

El joven delantero impactó su cabeza contra un muro durante el encuentro frente al Finchley, válido por la Isthmian League Premier Division -séptima categoría del fútbol inglés-, lo que provocó su ingreso inmediato en coma inducido. El martes fue sometido a una operación con el objetivo de mejorar sus posibilidades de recuperación; sin embargo, la lesión resultó irreversible.

Billy Vigar se formó en la cantera del Arsenal desde los 14 años, donde permaneció siete temporadas y compartió vestuario con talentos como Charles Sagoe Jr, Omari Hutchinson, Charlie Patiño, entre otros.

La familia de Billy Vigar confirmó su fallecimiento

“Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido por la mañana”, escribió la familia a través de un comunicado.

Arsenal se despidió de Billy Vigar

El club londinense también expresó su pesar: “Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y sus seres queridos en este tiempo tan difícil”.

Asimismo, el Arsenal dejó un sentido mensaje de despedida: “Todos en Arsenal están devastados por la impactante noticia de que el exgraduado de la academia Billy Vigar ha fallecido. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy”.

La carrera futbolística de Billy Vigar

Billy Vigar se unió al Arsenal a los 14 años, tras ser descubierto en el club de su ciudad natal, el Hove Rivervale FC, y brilló como delantero en el Hale End, anotando 17 goles en su temporada de debut. En 2020, sus buenas actuaciones le valieron una beca y se unió al club a tiempo completo para la temporada 2020/21.

Rápido, potente y ferozmente decidido, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva, pero lo compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 apariciones sub-18 y firmó términos profesionales para el club al final de esa temporada 2021/22.

Billy continuó apareciendo para el Arsenal en el PL2 y el EFL Trophy y demostró ser un activo en todas las posiciones de ataque e incluso suplente en defensa; su versatilidad ilustra su compromiso con el cuerpo técnico y su equipo.

Disfrutó de períodos de préstamo en Derby County y Eastbourne Borough y al final de la temporada 2023/24, regresó a su costa sur natal, firmando por Hastings United, antes de mudarse a Chichester el mes pasado.