Marcus Rashford | Fuente: AFP

El último domingo Italia venció a Inglaterra por la final de la Eurocopa en Wembley en tanda de penales y uno de los que erró en el cuadro inglés fue Marcus Rashford, jugador que luego sufrió de insultos racistas por parte de algunos aficionados ingleses.

Tras el encuentro, el futbolista de 23 años escribió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Lamentablemente, el resultado no fue el que quería. Sentí que había decepcionado a mis compañeros de equipo. Sentí que había decepcionado a todo el mundo. Un penal era todo lo que me pedían para contribuir al equipo. Puedo marcar penales mientras duermo, así que ¿por qué no ese?", se lee en la primera parte del mensaje.

En la misma línea, el futbolista de Manchester United agregó: "Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera salido de manera diferente".

Como se recuerda, el futbolista ha sido atacado por redes sociales y, por esto, hacia el final del mensaje que escribió precisa lo siguiente: "Las comunidades que siempre me rodearon continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, 23 años. Hombre negro de Withington y Wythenshare, al sur de Manchester. Gracias por todos los bonitos mensajes. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes".

