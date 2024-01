Escándalo en LaLiga: Mason Greenwood fue expulsado por insultar a árbitro [VIDEO]

Escándalo en el fútbol español. Mason Greenwood, jugador inglés del Getafe, fue expulsado en el partido ante el Rayo Vallecano, por la fecha 18 de LaLiga, por insultar al árbitro Jorge Figueroa Vázquez.



El jugador británico vio la cartulina roja después de ser frenado por un jugador rival. Para el inglés, la acción era falta, pero el juez principal no pitó y visiblemente enfadado, el futbolista protestó su decisión.



"En el minuto 50 el jugador Greenwood, Mason Will John, fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí en señal de protesta y levantando el brazo, en los siguientes términos: "¡F*** you!. Una vez expulsado, se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada", escribió Figueroa Vázquez en su informe.

Greenwood, expulsado por insultar a árbitro en España. | Fuente: beIN Sports

Técnico de Getafe sale en su defensa

José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró disconforme con la expulsión de Mason Greenwood y defendió el accionar de su jugador.

"Le venían haciendo muchas faltas y al no pitarlas ha dicho 'no me jodas'. No ha insultado a nadie", aseguró el estratega.

La noticia de la expulsión del futbolista inglés se hizo tendencia. Y es que nunca fue expulsado a lo largo de su carrera. Durante los 129 encuentros que disputó con la camiseta de Manchester United, solo recibió cuatro tarjetas amarillas (tres en la Premier League y uno en la Champions League).



Pero, en Getafe, casi tiene tantas cartulinas amarillas que en los 129 partidos con Manchester United. En total, acumula dos tarjetas amarillas y una roja.



