Con Gianluca Lapadula, Cagliari vs. AC Milan EN VIVO: se enfrentan por octavos de final de Copa Italia

Cagliari vs. AC Milan EN VIVO: se enfrentan este martes 2 de enero el estadio San Siro. El partido corresponde al duelo de octavos de final, a cotejo único, de la Copa Italia 2023-2024 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). Gianluca Lapadula fue convocado por el entrenador Claudio Ranieri y la transmisión podrá seguirse en TV por STAR+. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Milan, que marcha tercero en la Serie A, recibirá al Cagliari para definir un boleto a cuartos de final de la edición número 77 de la Copa Italia. El elenco ganador enfrentará en la siguiente llave al vencedor del duelo entre Atalanta y Sassuolo.

Milan comparte con Torino el quinto puesto de la lista de clubes con más títulos de la Copa Italia, pues ambos ganaron el torneo en cinco oportunidades, pero la coronación más reciente del equipo rojinegro se remonta a la edición 2002-03.

La principal carta ofensiva del entrenador Stefano Pioli volverá a ser el delantero portugués Rafael Leao, quien aseguró que Milan intentará ganar los tres títulos en esta campaña: Serie A, Copa Italia y Europa League.

Gianluca Lapadula tiene un gol en la actual Copa ItaliaFuente: Cagliari

AC Milan vs. Cagliari: horarios del partido en el mundo

Perú: 3 :00 p.m.

Italia: 9:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

Cagliari nunca ganó esta competición y buscará el golpe ante un favorito al título. La temporada para el equipo de Gianluca Lapadula no viene siendo la mejor, pues a la mitad del torneo se ubican en zona de descenso.

Siendo la prioridad salir de la incómoda situación, el DT Claudio Ranieri anticipó rotaciones en el equipo titular. Lapadula, que en choque con Empoli solo jugó 45’ tras recibir un golpe, está convocado y apunta a ser otra vez titular. Si se concreta, será compañero ofensivo del angoleño Zito Luvumbo, que tras este juego se marcha a la Copa Africana de Naciones con su selección.

“Será una oportunidad para los que no juegan. No tengo ganas de traer jugadores que luego necesito en Lecce. Entonces jugarán, me demostrarán que están en buena forma, como lo hicieron contra el Udinese”, dijo en la previa Ranieri.

NUESTROS PODCASTS

Las estafas digitales al acecho

La ciberdelincuencia se ha sofisticado en gran medida por el avance tecnológico, estas amenazas informáticas han generado un impacto significativo en las personas a nivel financiero y emocional, debido a las estafas digitales.