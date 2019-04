Mauro Icardi jugó en el triunfo del Inter 4-0 sobre Genoa. | Fuente: @Inter_es

Mauro Icardi volvió a jugar un partido oficial con Inter de Milán. En el campo de juego no le pudo ir mejor: su equipo goleó 4-0 al Genoa y el argentino anotó un gol. Sin embargo, en las tribunas los hinchas hicieron sentir su descontento por toda la polémica que generó el jugador en las últimas semanas.

El delantero argentino no jugada un partido oficial desde l pasado 9 de febrero, cuando el Inter derrotó 1-0 a Parma. Desde entonces empezó una tira y afloja cuando club y jugador negociaron una ampliación de contrato. Icardi perdió la capitán del equipo, se rehusó a jugar y entró en una polémica con los directivos y cuerpo técnico.

Pero todo parece quedar atrás con la decisión del DT Luciano Spalletti que lo incluyó desde el arranque para el choque ante el Genoa por la fecha 30 de la Serie A. El atacante argentino no defraudó y colaboró con el triunfo de su equipo anotando un gol de penal.

No obstante, todo no fue felicidad para Mauro Icardi, pues tuvo que aguatarse las pifias y silbidos que caían desde las tribunas. Un grupo importante de la hinchada 'Nerazzurri' no quiere al delantero.