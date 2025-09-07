Deja huella en Países Bajos: Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador histórico de su selección

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En lo más alto. Países Bajos tomó impulso hacia el Mundial 2026 con una victoria sobre Lituania (2-3) marcada por la actuación de Memphis Depay, autor de un doblete que dio tres puntos a su equipo y con el que firmó un registro hasta ahora nunca visto en su país: alcanzó los 52 tantos, superó a Robin van Persie y se convirtió en el máximo goleador de la historia del combinado neerlandés.

A Memphis Depay se le caen los goles de los bolsillos en esta fase de clasificación con la Selección de Países Bajos.

Y es que Depay acumula cinco (uno a Finlandia, dos a Malta y a Lituania), se divierte sobre el terreno de juego y es un jugador clave para su selección. Y, este domingo, lo fue más que nunca, con un par de dianas con las que su elenco se colocó líder del Grupo G tres puntos por delante de Polonia.



Este fue el primer gol de Memphis Depay frente a Lituania. | Fuente: NPO

Memphis Depay, en la historia de Países Bajos

Con dos victorias (0-2 ante Finlandia y 8-0 a Malta) y un empate (1-1 con Polonia), los hombres dirigidos por Ronald Koeman se enfrentaron a un duelo clave para dejar fuera de juego a un rival. Lituania, a priori candidata a poco, aspiraba a meterse en la pelea por la segunda plaza. Con cuatro encuentros a sus espaldas antes del pitido inicial y con una cosecha paupérrima (3 puntos de 12 posibles), se encontraba ante su última oportunidad para mantenerse con vida.

Ronald Koeman dio un giro en su alineación para combatir la falta de contundencia que vivió su equipo ante Polonia y con un tanto muy simbólico de Depay se adelantó en el marcador a los 12 minutos.

Superó así a Robin van Persie, que se retiró con 50 dianas, y se convirtió en el máximo goleador de la historia de su selección. La alegría de Memphis Depay contagió a sus compañeros, que no mucho después, a la media hora, celebró el segundo, obra de Timber, que no desaprovechó una carambola defensiva de la zaga lituana para adelantar a su equipo.

Luego, Lituania empató el duelo con dos tantos de Gvidas Gineitis y Edvinas Girdvainis. En un momento, Países Bajos perdió una ventaja que parecía definitiva y Koeman apenas esperó un cuarto de hora para mover el banquillo. Entraron Van de Ven, Jurriën Timber y Sem Steijn. Se marcharon Aké, De Vrij y Reijnders. Y a los dos minutos, Depay, con un cabezazo ajustado, desniveló de nuevo el choque y volvió a erigirse como el gran protagonista del duelo.

Antes de su inicio, todos los focos apuntaban a su figura. Se esperaba que marcara un tanto para superar a Van Persie y firmar un récord histórico. Memphis Depay no respondió con un gol, lo hizo con dos. Y Países Bajos, que aún pudo aumentar su renta con un disparo al larguero de Gakpo, se llevó tres puntos gracias a la actuación del atacante del 'Timao', decisivo en el grupo G que lidera su equipo con 10 puntos de 12 posibles y con el sello de un hombre que ya suma cinco tantos en la fase de clasificación. Depay sonríe, Países Bajos se acerca al Mundial.