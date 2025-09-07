Perú clasificó a la final del Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón y se enfrentará a Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Perú aseguró su pase a la final del Mundial de Desayunos con uno de los platillos más representativos de la gastronomía nacional. En semifinales, el tradicional desayuno peruano se impuso al favorito de Chile, la marraqueta con palta, en una reñida votación en redes sociales.

El país vecino obtuvo 7.8 millones de votos en las redes sociales; mientras que Perú “ha roto récord de votos”, según Ibai. Con casi 10 millones de votaciones, el pan con chicharrón llega a la final.

Con este triunfo, Perú disputará la gran final contra Venezuela, que logró avanzar con la arepa reina pepiada, arepa de carne mechada, huevo y el Maltín como su propuesta gastronómica. Ambos países competirán por obtener el reconocimiento al desayuno más emblemático y querido de la región.

El certamen, organizado en plataformas digitales, ha despertado gran entusiasmo entre los usuarios, quienes participan activamente en cada ronda con sus votos y comentarios.

Ibai Llanos degustó la comida peruana y esta fue su reacción

Tras la gran acogida del Mundial de Desayunos 2025, creado por Ibai Llanos, y la gran cobertura que ha tenido el pan con chicharrón, el streamer español decidió visitar un restaurante peruano en Barcelona.

“Esto se está viviendo como si fuera el mundial de fútbol. Los peruanos me han obligado a hacer este video”, dijo en broma. “No paran de hablarme de su comida”, se le escuchó decir en la introducción del video publicado en YouTube en el que se muestra la cobertura de RPP a este tema.

Llanos confesó que “Perú es una locura” ya que no había visto una comunidad tan grande de apoyo por la gastronomía de un país. Por ese motivo, decidió ir a Yakumanka, del chef Gastón Acurio.

Top 5 de Ibai Llanos de la comida peruana

En su video, Ibai Llanos nombró cinco platillos peruanos que fueron sus favoritos:

Alfonsiño con arroz chaufa Tiradito Cebiche Tres leches Lomo saltado