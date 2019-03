México vs. Paraguay por fecha FIFA | Fuente: Difusión

México y Paraguay se enfrentarán este martes 26 en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo en el que las dos selecciones se encuentran en período de renovación tras las recientes llegadas de los argentinos Gerardo Martino y Eduardo Berizzo a sus respectivos banquillos.



El debut del 'Tata' Martino fue todo un éxito después de imponerse el viernes pasado por 3-1 a Chile, doble campeón de la Copa América.



Tras su primera victoria, el seleccionador de México admitió que podría hacer rotaciones en su equipo titular de cara el encuentro contra Paraguay, lo que podría dar un hueco en el once al veterano delantero del West Ham inglés Javier 'Chicharito' Hernández.



Además, otros jugadores jóvenes, como el centrocampista Diego Láinez, del español Betis, podrían seguir sumando minutos en la preparación de la selección mexicana para la próxima Copa Oro que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos.



Por su parte, el debut del 'Toto' Berizzo en el banquillo de Paraguay no tuvo el efecto deseado ya que la Albirroja cayó por 1-0 ante Perú en el amistoso del pasado viernes.



Berizzo no podrá contar para el duelo ante México con los lesionados Lorenzo Melgarejo y Robert Piris, pero tendrá como refuerzo a Celso Ortiz, del Monterrey mexicano.



Es probable que también introduzca modificaciones después de la derrota con Perú, como el regreso del guardameta del Huracán argentino, Antony Silva, o el de Diego Valdez en el medio campo.



El seleccionador está obligado a mejorar la imagen de la Albirroja en esta ventana de amistosos en los que se prepara su participación en la Copa América de Brasil, que se disputará entre junio y julio próximos.







México vs. Paraguay: alineaciones probables

México: Hugo González; Néstor Araujo, Diego Reyes, Miguel Layún, Jorge Sánchez; Jose Vázquez, Erick Gutiérrez, Luis Montes; Isaác Brizuela; Roberto Alvarado y Javier Hernández. DT. Gerardo Martino.



Paraguay: Antony Silva; Bruno Valdez, Robert Rojas, Iván Piris, Hernán Pérez; Diego Valdés; Matías Rojas, Óscar Romero, Alejandro Gamarra; Derlis González y Carlos González. DT: Eduardo Berizzo.



Estadio: Levi's Stadium, de Santa Clara (California, Estados Unidos).