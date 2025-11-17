México vs Portugal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 17?

México vs Portugal EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial Sub 17.

México vs Portugal EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre por los octavos de final del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 3, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, TUDN, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

México vs Portugal: ¿cómo llegan ambos a los octavos de final del Mundial Sub 17 2025?



México llega al partido tras eliminar en tanda de penales a Argentina. Portugal, en tanto, llega al cotejo tras vencer 2-1 a Bélgica en la ronda anterior.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Portugal en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre México vs Portugal por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este viernes 14 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 3 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan México vs Portugal en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 17 2025?

En Perú , el partido México vs Portugal comienza a las 8:00 a.m.

, el partido México vs Portugal comienza a las 8:00 a.m. En México (CDMX), el partido México vs Portugal comienza a las 7:00 a.m.

En Colombia, el partido México vs Portugal comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido México vs Portugal comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido México vs Portugal comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido México vs Portugal comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido México vs Portugal comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido México vs Portugal comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido México vs Portugal comienza a las 10:00 a.m.

En Chile, el partido México vs Portugal comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido México vs Portugal comienza a las 10:00 a.m.



¿Dónde ver el México Sub 17 vs Portugal Sub 17 en vivo?



En partido entre México vs Portugal será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports y TUDN. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

México Sub 17 vs Portugal Sub 17: alineaciones posibles



México: Santiago López; Felix Contreras, Ian Olvera, Michael Corona, Jhonnatan Grajales; Oscar Pineda, Iñigo Borgio, Kenneth Martínez, Gael García; Luis Gamboa y Aldo De Nigris.

Portugal: Romario Cunha; José Neto, Mauro Furtado, Daniel Banjaqui; Martin Chelmik, Bernardo Lima, Stevan Manuel, Rafael Quintas, Duarte Cunha; Anisio Cabral y Tomas Alves.

