La Major League Soccer (MLS) es el torneo de fútbol de la máxima categoría en los Estados Unidos y destaca en los últimos años por contar fichajes importantes, como fue el paso de Ibrahimovic, o la presencia de futbolistas de la talla de Gonzalo Higuaín, Nani, Chicharito Hernández, entre otros. Además, este 2022 volverá a contar con jugadores peruanos, los cuales son parte de la Selección Peruana.





¿Cuándo inicia la MLS y qué equipos participan?

No tenemos que esperar mucho. La MLS empezará el 26 de febrero de 2022, y contará con 28 equipos dividos en dos conferencias: La Conferencia Este tendrá a New England Revolution, Philadelphia Union, Charlotte FC, New York City FC, Atlanta United, Orlando City SC, New York Red Bulls, DC United, Columbus Crew, CF Montreal, Inter Miami, Chicago Fire, Toronto FC, FC Cincinnati.

Por otro lado, la Conferencia Oeste de la MLS contará con Colorado Rapids, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, Portland Timbers, Minnesota United, Vacouver Whitecaps, Real Salt Lake, Nashville SC, Los Ángeles Galaxy, Los Angeles FC, San José Earthquakes, FC Dallas, Austin FC, Houston Dynamo.

Luego de terminada la temporada regular, vienen los playoffs durante tres semanas, para luego llegar a la gran final de la Major League Soccer que se jugará el 5 de noviembre.

¿Cuáles jugadores peruanos jugaran en la MLS?

Nuevamente, la MLS contará con presencia peruana en sus equipos, empezando por el defensa Alexander Callens, quien campeonó con New York City y volverá a disputar una nueva temporada con el club. Por otro lado, Raúl Ruidíaz seguirá liderando el ataque de Seattle Sounders. Edison Flores buscará mantener su buen momento en la selección jugando para DC United.

Pero la lista no queda ahí. Pedro Gallese seguirá siendo el portero de Orlando City. Marcos López jugará nuevamente por San Jose Eathquakes. Finalmente, Yordy Reyna se mantendría en el Charlotte FC, siendo estos los peruanos más destacados de la Major League Soccer.

Hasta hace una semana, Andy Polo pertenecía a la filas del Portland Timbers, pero su contrato quedó resuelto tras ser acusado de violencia doméstica.