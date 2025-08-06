Últimas Noticias
Reproduciendo
La información más relevante de la actualidad al momento
Entrevistas ADN
Ex canciller rechaza afirmación de Gustavo Petro sobre supuesta ocupación de territorio colombiano por Perú
EP 1856 • 06:57
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Un crack más en la MLS: Heung-Min Son fue anunciado como nuevo refuerzo de Los Ángeles FC

Son ya posa con la camiseta de LAFC.
Son ya posa con la camiseta de LAFC. | Fuente: @LAFC
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Tras dejar Tottenham, el surcoreano Heung-Min Son promete dejar todo para ganar títulos en Los Ángeles FC.

Refuerzo de lujo. Los Ángeles FC presentó a Heung-Min Son como nuevo jugador, en un acto en el que el delantero surcoreano reconoció que la MLS no era su "primera opción" pero dejó claro que llega al club "para ganar".

"Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante", aseguró Son, que este mismo miércoles se despidió del Tottenham, donde ha militado durante 10 temporadas.

Aunque el LAFC no ha hecho públicas las cifras de la operación, según medios estadounidenses, Heung-Min Son, que firma hasta 2027, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS con un traspaso que ronda los 26 millones de dólares.

La palabra de Heung-Min Son en LAFC

El atacante asiático reconoció durante la presentación que el LAFC no era su primera opción al dejar la Premier League, pero que una llamada con el copresidente y director general del club, el exfutbolista John Thorrington, le hizo cambiar de opinión.

"Si soy honesto, no era mi primera opción. Pero fue la primera llamada que recibí cuando terminó mi temporada. Me hizo cambiar de opinión, me cambió el corazón, me cambió la forma de pensar. Me mostró el destino al que debía ir, y miren, ahora estoy aquí", reconoció.

También influyó que el guardameta francés Hugo Lloris, excapitán del Tottenham con el que Son compartió 8 temporadas, milite en el LAFC.

Heung-Min Son, de hecho, añade su nombre a una lista de estrellas internacionales que han militado en el LAFC, como el galés Gareth Bale, el italiano Giorgio Chiellini, el francés Olivier Giroud o el propio Lloris.

"Dejar el club en el que estuve la mayor parte de los últimos diez años fue, obviamente, muy emotivo, porque lo di todo. Siento que, en lo más profundo de mí, me sentía vacío, porque también sentía que ya lo había entregado todo", dijo.

"Y entonces sentí que necesitaba un nuevo capítulo, un nuevo reto, y por eso elegí venir a LAFC. Obviamente, podemos decir que soy mayor, pero todavía tengo buen físico, buenas piernas y creo que conservo una buena calidad. Y, por supuesto, estoy aquí para rendir", añadió.

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Los Angeles FC LAFC MLS Fichajes Heung-Min Son

