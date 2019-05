Necaxa vs. Monterrey por los cuartos de final del Clausura por la Liga MX | Fuente: Difusión

Necaxa vs. Monterrey se enfrentan este jueves en el Estadio Victoria, ubicado en la ciudad de Aguascalientes. El partido se jugará a partir de las 7:00 de la noche (Hora en México y Perú).

Necaxa vs. Monterrey: alineaciones confirmadas

Necaxa: Hugo González; Fernando Meza, Alexis Peña, Ventura Alvarado, Cristian Calderón, Ángel Sepúlveda, Fernando González, Luis Gallegos, Daniel Álvarez, Kevin Mercado, Eduardo Herrera.

Monterrey: Marcelo Barovero; Miguel Layún, John Medina, Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Celso Ortiz, Dorlan Pabón, Rodolfo Pizarro, Avilés Hurtado, Rogelio Funes Mori.



LA PREVIA: Monterrey vs. Necaxa

El Rayados de Monterrey se coronó campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, además de que tuvieron una campaña regular de 30 puntos que lo situaron como tercero de la clasificación, a diferencia del Necaxa que fue sexto y ha perdido a su goleador, el argentino Brian Fernández, emigrado al Portland de la MLS.

"No podemos sentirnos favoritos, más allá de la copa internacional que tenemos y la buena campaña, el Necaxa sigue siendo un equipo peligroso aún con la ausencia de Fernández. No podemos hablar antes de tiempo, sino jugar a nuestro nivel en la cancha y demostrar que somos un mejor equipo", indicó el arquero Marcelo Barovero.



El Necaxa perdió al delantero argentino Brian Fernández, vendido al Portland, que le aportó 16 anotaciones en el Clausura. Para Barovero, se fue de la Liga Mx uno de los mejores jugadores con el que se ha enfrentado.



"Es un delantero letal, por lo que sería ilógico mencionar que no tenemos ventaja. Al no estar él, tenemos más oportunidades. Brian Fernández era el referente del Necaxa, así lo sentía la gente y el entorno, entonces, es seguro que tendrán una sorpresa para suplir a su goleador, no podemos confiarnos", agregó.