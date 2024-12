Barcelona lamenta la partida de Hugo Sotil: "El día que muera, espero que me entierren con la camiseta del Barza"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hugo Sotil falleció este lunes a los 78 años, una de las leyendas del fútbol peruano. Se convirtió en ícono de los clubes Alianza Lima y Deportivo Municipal, como también trascendió con el seleccionado nacional, con la que ganó la Copa América 1975. Pero el ‘Cholo’ pasó a los libros del balompié también en el plano internacional, principalmente en el FC Barcelona.

Tras demostrar su capacidad goleadora en Municipal y ganarse un lugar en la Selección Peruana, llegando hasta el Mundial de México 1970, en el verano europeo de 1973 fue fichado nada menos que por el Barcelona, que consideró a Hugo Sotil “uno de los mejores jugadores sudamericanos de su tiempo”.

“El popular ‘Cholo’ robó el corazón de los aficionados azulgranas de su época. Delantero hábil, escurridizo, valiente e intuitivo, su juego siempre era sinónimo de espectáculo”, distinguió el Barça en su página web tras conocerse el fallecimiento de Sotil.

‘Cholo’ Sotil, campeón con Barcelona

Hugo Sotil integró el plantel del Barcelona que conquistó la “legendaria Liga 1973-74 haciendo auténticas maravillas junto a figuras como Rexach, Asensi, Cruyff y Marcial. Durante mucho tiempo se escuchó en las gradas del Camp Nou el cántico «Cholooo, Cholooo» entonado en su honor. Todo el mundo recuerda esa entrañable anécdota sucedida cuando el Barza ganó la Liga en el Molinón. Aquel 7 de abril de 1974, Sotil llamó a su madre desde los vestuarios para decirle una frase que pasó a la historia culé: «¡Mamita, campeonamos!»”.

El ‘Cholo’ Sotil anotó 11 goles en aquella Liga en la que no se perdió un solo partido, siendo el tercer máximo anotador del equipo tras Marcial Pina y Johan Cruyff.

No estuvo en ningún cotejo del curso siguiente dado que el club fichó a Johan Neeskens y el Barza aguardaba que el peruano obtenga la doble nacionalidad para inscribirlo. El natural de Ica siguió en las filas del cuadro culé hasta 1976.

El pedido de Hugo Sotil

El Barcelona recordó que volvió a estar cerca del ‘Cholo’ en un partido homenaje donde participaron los jugadores que conquistaron la Liga 73-74, y en la que el exdelantero brindó palabras de agradecimiento al club. “Desde que me fui del Barza estaba esperando ese momento. Me gusta Barcelona, ​​la amabilidad de sus gentes, el cariño de su afición”.

El conjunto europeo, asimismo, resaltó el afecto que Hugo Sotil en todo momento le profesó al club, como el de marcharse vistiendo los colores azulgranas.

“Todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona”.