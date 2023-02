La final de Mundial de Clubes será el 11 de febrero. | Fuente: AFP - Composición RPP

El Mundial de Clubes, antes llamado Copa Intercontinental, se llevará a cabo en Marruecos en su edición 2022. Es importante mencionar que el torneo se disputará en 2023, ya que el Mundial de Qatar impidió que se realice el año que correspondía. ¿Las fechas? Entre el 1 y el 11 de febrero del presente año.

El certamen arrancó el miércoles con la victoria (3-0) de Al-Ahly sobre el Auckland City de Australia. Este resultado coloca al club egipcio en la segunda ronda de la competición.

Esta edición del Mundial de Clubes cuenta con un sabor especial para el Perú, ya que los seleccionados André Carrillo, con Al Hilal, y Raúl Ruidíaz, con Seattle Sounders, jugarán el certamen. Ambos sueñan con alzar el título en tierras marroquíes, aunque todos en el mundo fútbol dan como gran favorito a Real Madrid, de Karim Benzema, Luka Modric y Vinicius Junior.

Real Madrid, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, ha logrado cuatro coronas en este evento y es el líder en el palmarés histórico, superando por un trofeo a su archirrival, el Barcelona. El vigente monarca de la Champions League tienen la firme apuesta de sumar su quinto galardón y dejar en claro el dominio de Europa. Eso sí, Flamengo de Brasil, con Gabigol como estandarte en el ataque, aguarda a la expectativa para sacar cara por Sudamérica.

Corinthians es el último club de Sudamérica en gritar campeón en el Mundial de Clubes. El 'Timao' ganó 1-0 a Chelsea en 2012, con el gol del delantero peruano Paolo Guerrero.





🪄 ¡Un mago suelto en Marruecos! 👀



🇺🇾 @GiorgiandeA y 🇧🇷 @Flamengo_es ya están en suelo marroquí para disputar el #ClubWC. ¡Bienvenidos! 🙌 pic.twitter.com/Y6NMalIpSN — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 3, 2023

Equipos participantes del Mundial de Clubes:





Real Madrid (España) - Campeón de la Champions League de Europa



Flamengo (Brasil) - Campeón de la Copa Libertadores de Sudamérica

Seattle Sounders (Estados Unidos) - Campeón de la Concachampions

Al Hilal (Arabia Saudita) - Último monarca de la Champions League de Asia

Wydad (Marruecos) - Campeón de la Liga de Campeones de la CAF (África)

Al Ahly (Egipto) - Subcampeón de la Liga de Campeones de la CAF (África)**

** Al Ahly consiguió su pase del Mundial de Clubes debido que el campeón de clubes de África, Wydad Casablanca, también es del país organizador.

Con Raúl Ruidíaz, Seattle Sounders llegó a Marruecos. | Fuente: Seattle Sounders

¿Cómo se juega el Mundial de Clubes?

El formato del Mundial de Clubes se mantiene con siete equipos participantes. Va con llaves desde eliminación directa desde una primera ronda en la que ya jugaron el Al-Ahly ante el Auckland City.

Hay dos representantes que cuentan con pase directo a las semifinales. En esta edición son el Real Madrid y el Flamengo, que son campeones de Europa y Sudamérica, respectivamente.

En la segunda ronda se encuentran pactados los emparejamientos entre el Wydad Casablanca ante Al Hilal de la 'Culebra' Carrillo y la eliminatoria entre el Seattle de la 'Pulga' Ruidíaz versus el Al-Ahly.

En caso que gane, el Seattle Sounders se enfrentará a Real Madrid en las semifinales.

La foto oficial de Al Hilal para el Mundial de Clubes. El peruano André Carrillo en la primera fila. | Fuente: Al Hilal

Fixture del Mundial de Clubes:

Partido 1

1 de febrero

Al-Ahly 3-0 Auckland City

Partido 2

4 de febrero

Al Hilal vs Wydad

Hora: 9:00 a.m.

Partido 3

4 de febrero

Seattle vs Al-Ahly

Hora: 12:00 p.m.

Partido 4



7 de febrero

Flamengo vs Wydad o Al-Hilal

Hora: 2:00 p.m.

Partido 5



8 de febrero

Real Madrid vs Seattle, Al-Ahly o Auckland City

Hora: 2:00 p.m.

Partido 6

11 de febrero

Partido por el tercer puesto

Partido 7



11 de febrero

Final

Vinicius Junior será uno de los grandes animadores de Real Madrid en el Mundial de Clubes. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Balón de Oro en el Mundial de Clubes en la última década:

2022: Thiago Silva (Chelsea)

2021: Robert Lewandowski (Ex Bayern Munich)

2019: Mohamed Salah (Liverpool)

2018: Gareth Bale (Ex Real Madrid)

2017: Luka Modric (Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (ExReal Madrid)

2015: Luis Suárez (Ex Barcelona)

2014: Sergio Ramos (Ex Real Madrid)

2013: Franck Ribery (Ex Bayern Munich)

2012: Cassio (Corinthians)

Palmarés en Mundial de Clubes:

Real Madrid (España): 4 títulos

Barcelona (España): 3

Corinthians (Brasil), Bayern Municha (Alemania): 2

Liverpool (Inglaterra), Sao Paulo (Brasil), Internacional Porto Alegre (Brasil), AC Milan (Italia), Manchester United (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Chelsea (Inglaterra): 1

Peruanos que ganaron el Mundial de Clubes:

- Paolo Guerrero (Corinthians)

- Claudio Pizarro (Bayern Munich)

- Martín Hidalgo (Inter de Porto Alegre)

- José Pereda (Boca Juniors)

- Juan Joya (Peñarol)

- Dato: Raúl Ruidíaz debutará en el Mundial de Clubes.

Paolo Guerrero y Claudio Pizarro jugaron en el Mundial de Clubes. Raúl Ruidíaz se sumará. | Fuente: AFP





NUESTROS PODCAST

¿Existe relación entre el cáncer de ovario (y otros) con el consumo de comida procesada y ultraprocesada?

Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario, según un nuevo estudio de más de 197 000 personas en el Reino Unido, más de la mitad de las cuales eran mujeres. Los alimentos excesivamente procesados incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas preenvasadas, así como perritos calientes, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y muchos más.