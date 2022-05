Qatar 2022: por primera vez, las árbitras dirigirán en el Mundial de fútbol masculino | Fuente: AFP

La francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto a las asistentes brasileña Neuza Back, mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt, harán historia en Qatar 2022, por cuanto será la primera vez que haya árbitras en un Mundial masculino, según la relación de colegiados anunciada este jueves por la FIFA.

Stephanie Frappart, de 38 años e internacional desde 2011, es la colegiada más reputada y reconocida. Tras dirigir los más grandes torneos femeninos, incluidas finales de mundiales, en 2019 se convirtió en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa masculina (Liverpool vs. Chelsea) y en 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Champions League (Juventus vs. Dinamo Kiev)

También fue la primera árbitra en un partido de la Eurocopa masculina al ser designada como asistente del neerlandés Danny Makkelie en el Turquía vs. Italia que abrió el torneo.

Salima Mukasanga fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África este año (Zimbabue vs. Guinea) tras haber sido la cuarta colegiada para el partido Guinea vs. Malaui, y Yoshimi Yamashita dirigió este abril el encuentro Melbourne City vs. Jeonnam Dragons de la Champions asiática.





Seis árbitras dirigirán en el Mundial Qatar 2022

Neuza Back, de Brasil, fue árbitra asistente en el Mundial de Clubes 2021 | Fuente: Conmebol

La presencia latinoamericana en la histórica designación de FIFA estará con las asistentes Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz Medina (México). La primera de ellas ya actuó en el Mundial Clubes 2021, realizado en Qatar.

“Nos complace poder contar por primera vez en la historia del Mundial con las árbitras Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga y Yoshimi Yamashita, junto con las asistentes Neuza Back, Karen Díaz Medina y Kathryn Nesbitt. Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la FIFA", afirmó el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

"En este sentido, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género", advirtió el excolegiado, quien apuntó que espera que "en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia".

"Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA porque su rendimiento es excelente de forma constante, y ese es el factor determinante para nosotros", aseguró Collina.

En total, han sido designados por la Comisión de Árbitros de la FIFA 36 colegiados, 69 asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de video (VAR).

EFE





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la COVID-19 causó alrededor de 15 millones de muertes en todo el mundo entre el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. El doctor Elmer Huerta analiza este panorama.