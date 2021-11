Unai Emery rechazó ser entrenador del Newcastle | Fuente: EFE

Newcastle se convirtió en el nuevo equipo multimillonario de la Premier League y una de las primeras decisiones de los dueños actuales fue el cambio de mando de entrenador, cortando el ciclo de Steve Bruce. Ingresó Graeme Jones como interino, pero las cosas no marchan bien.

Todo indica que los nuevos dueños, la familia heredera de la corona en Arabia Saudí, romperán el mercado en los próximos meses para cambiar la situación del Newcastle en la Premier, donde están en penúltimo lugar. No obstante, antes buscan nuevo entrenador y el elegido fue Unai Emery.

Las ‘Urracas’ apostaron por el actual técnico del Villarreal de España, campeón de la última Europa League, y este había dejado la puerta abierta. “Estoy a la expectativa de lo que pueda pasar y desde ese interés, desde luego, yo no he dicho que no. Cuento con el club para valorar esa opción si es que la hubiese y lo compartiría con ellos por el respeto que les tengo”, dijo Emery el martes.

Unai Emery rechazó la oferta de Newcastle

El interés de Newcastle por Unai Emery existió, sin embargo, un día después el mismo entrenador aclaró su situación en Villarreal y desestimó la oferta del conjunto inglés.

"El Villarreal CF es mi casa y estoy comprometido al 100%. Honestamente, estoy agradecido por el interés de un gran club, pero aún más agradecido de estar aquí y por eso le comuniqué a Fernando Roig mi decisión de querer seguir formando parte de este proyecto", señaló.

En concreto, Unai Emery aseguró que quiere seguir en Villarreal por el "compromiso y respeto" que percibe del club y de parte de sus jugadores, que es "mutuo y recíproco".

Así, a pesar de los millones, Newcastle sigue sin encontrar un entrenador para asumir el nuevo proyecto y sacarlos del fondo de la Premier League.





