Neymar dejaría PSG y ya escogió club en el que quiere jugar, según medio inglés

La continuidad de Neymar en Paris Saint-Germain es cada vez más complicada. Pese a que tiene contrato vigente, su relación con la hinchada no es buena y la situación con el club es notoriamente tensa. Así, el brasileño busca moverse y mudar su fútbol a otra institución.

El objetivo, según indican desde Inglaterra, es fichar por un equipo de la Premier League. Pero no cualquiera. De acuerdo a información de The Sun, el exatacante de Barcelona tiene en la mira llegar al Manchester United. Sin embargo, más allá de la voluntad, no es un tema tan sencillo.

El cuadro inglés está interesado en contar con Neymar, pero el tema económico complica la posibilidad, no solo por el gran contrato que tiene con el PSG en términos de salario, sino, sobre todo, porque la cifra del traspaso no sería cualquier cosa, teniendo en cuenta que tiene vínculo por cuatro años más.

En cuanto a lo primero, en sintonía con lo que informa el citado medio, 'Ney' es consciente de que tendría que reducir sus honorarios. En relación a lo segundo, podría ayudar la mala relación que existe entre las partes, lo cual ayudaría a buscarle un nuevo destino.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Información en The Sun

En su portal, The Sun compartió un nota titulada "Neymar quiere unirse a Man Utd y no dejará el PSG por ningún otro club". En ella, detalla que ya existen conversaciones.

"Neymar costó 192 millones de libras esterlinas cuando se unió al equipo francés procedente del Barcelona en 2017", recuerda el diario inglés.

Neymar en PSG

Neymar llegó al Paris Saint-Germain en la temporada 2017-18. Desde entonces, ha jugado 112 partidos por la Ligue 1. En esa cantidad de encuentros, marcó 82 goles. Además, disputó 67 duelos en otros torneos, entre locales e internacionales.

'Ney' ha sido campeón nacional en todas las temporadas esde que llegó a la Ligue 1. En esta última, no estuvo en la celebración, sino que se fue al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, lo que causó mucha molestia en la hinchada parisina.

Nuestros Podcast

Dentro del bloque

EP27 | T2 | Wallets

Al momento de conseguir un criptoactivo, lo normal es custodiarlo en una billetera digital o ‘wallet’. No obstante, el universo de wallets disponibles es amplio, y la decisión de escoger una wallet es algo muy personal, y debería estar en función al uso de los criptoactivos. En este episodio nos acompaña Celina Nieman, co-fundadora de Defiant Crypto Wallet, quien nos explica la propuesta de valor de la entidad que representa, así como también nos ayuda a entender diversos aspectos de las wallets.