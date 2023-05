"No sé vivir sin ti": Esposa de Sergio Rico publicó emotivo mensaje por estado de salud del portero

Alba Silva, esposa del portero del PSG, Sergio Rico, agradeció este martes todas las muestras de cariño que recibe la familia desde que el guardameta ingresó al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por las graves heridas que sufrió en la cabeza por las patadas de un caballo en la Romería del Rocío (Huelva).

A través de su perfil de Instagram, Alba Silva dio las gracias "por todo" el "cariño" que han recibido y se ha felicitado porque "Sergio Rico tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte".

"Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", destacó la mujer de Rico, quien pidió respeto "a los medios que dan información sin contrastar y publicado una foto del día de su boda con el jugador sevillano, el pasado junio, con el texto: 'No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto'".

Lo que escribió la esposa de Sergio Rico

Así fue el mensaje de la esposa de Sergio Rico.Fuente: @albasilvat

Además, a través del servicio de prensa del hospital sevillano, la familia pidió que no se intenten recabar sus declaraciones en el centro hospitalario, porque no desea hacer ninguno "en esta situación tan complicada".

El estado del arquero se mantiene este martes "sin cambios significativos" desde el parte médico del lunes, que indicaba que estaba estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI del hospital sevillano.

Hay que tener en cuenta que Sergio Rico es atendido por especialistas de medicina intensiva y pendiente de la evolución clínica en los próximos días.

Por su parte, el capitán del Sevilla, Jesús Navas, se acordó del portero y formado en la cantera sevillana, y de un compañero de la plantilla, el volante serbio Nemanja Gudelj, cuya pareja ha perdido al hijo que esperaban.

"Tienen nuestro cariño y ojalá podamos dedicarles la victoria, tanto a Gudelj como a Sergio Rico, que están pasando un momento difícil", subrayó.

