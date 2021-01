Neymar es parte del PSG desde mediados de 2017. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JEAN-FRANCOIS MONIER

Desde que se dio a conocer con la camiseta del Santos cuando aún era joven, Neymar ha dado que hablar en el mundo del fútbol. Sonó para ponerse la camiseta del Real Madrid, pero finalmente llegó al Barcelona. Ahora, el delantero brasilero la 'rompe' en el PSG.

Neymar tiene actualmente 28 años y aún tiene carne por cortar en su carrera profesional, pero pese a su edad ha pensado en retirarse a nivel profesional. En entrevista con la revista Giffer, el internacional con la Selección de Brasil sorprendió con tremendas declaraciones.

"La verdad que una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al fútbol, porque a la gente no le gusta. Fui un día a mi casa con la cabeza caliente y empecé a recordar todo lo que hice para llegar donde estoy ahora. El amor por este deporte me calma y eso me devolvió a la realidad", dijo Neymar.

Neymar, lo que busca es la Champions en PSG

Neymar lo ha ganado todo a nivel local en PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JEAN-FRANCOIS MONIER

También, el extremo dio cuenta de si hubo cierta presión al vestir cada camiseta con la que ha jugado. "La manejo fácilmente, por eso soy el 10 de la selección de mi país. Me siento agradecido", fue lo que apuntó el atacante brasilero.

Justamente, este sábado Neymar fue titular en la victoria 1-0 del PSG sobre el Angers como visitante por la jornada 20 de la liga francesa de primera división (Ligue 1).

Con este resultado, los dirigidos por el director técnico Mauricio Pochettino pasan al Olympique Marsella, llegan a los 42 puntos y se ubican en la cima de la Ligue 1 con dos unidades de ventaja. Sin embargo, el cuadro de Darío Benedetto tiene un partido pendiente.