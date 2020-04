Neymar y Ronaldinho jugaron junto en la Selección de Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: FABRICE COFFRINI

Cesc Fábregas disputó tres temporadas con el plantel profesional del Barcelona, donde lo tocó coincidir con Neymar. Aquella etapa, más la experiencia de tenerlo como rival en la Ligue 1, le han permitido al mediocampista calificar al brasileño al nivel de otro destacado jugador como Ronaldinho Gaúcho.

"Neymar es un fuera de serie, tiene unas condiciones del nivel de Ronaldinho. Es un crack que marca las diferencias cuando él quiere. Hacia tiempo que no jugaba contra él y hace poco nos mató en dos partidos con el PSG. A Leo Messi, Luis Suárez y el resto, les gustaba tenerlo en el equipo porque en cualquier momento te podía dar un pase de gol y regatear, algo difícil en un fútbol tan igualado", mencionó a través de Instagram Live.

"Lo tiene todo para ser el mejor. Fuera es muy buen chico, es como un niño, siempre está contento y disfruta de la vida, se lo pasa bien y es una persona que siempre suma", añadió.

Tras dejar el Barcelona en 2014, Fábregas pasó por Chelsea y en enero de 2019 se marchó al AS Monaco de Francia. Durante su etapa con los azulgranas ganó seis títulos, aunque recordó la disputa de La Liga 2013-14 con Atlético de Madrid, donde en un duelo directo no pudieron obtener el certamen.

"En esa época me gano el puesto de titular con el ‘Tata’ Me gano el sitio, Xavi no juega y perdemos La Liga después de ir ganando y nos anulan un gol por fuera de juego mío sin participar en la jugada en ningún momento. Todo podía haber cambiado para quedarme pero por pequeños detalles, pierdo la Liga en el Camp Nou y tenía en la cabeza dar ese paso", explicó.