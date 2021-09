Neymar tras el triunfo ante el Metz. | Fuente: AFP

Cuando el París Saint Germain (PSG) se dirigía a su primer frenazo en Ligue 1, después de seis victorias consecutivas, el exlateral del Inter de Milán aprovechó un buen pase de Neymar para internarse en el área y disparar con la zurda ajustado al palo.

De esta manera, Neymar volvió a aportar a una nueva victoria del equipo parisino que es líder absoluto en la Ligue 1 al sumar 21 puntos tras siete triunfos consecutivos.

Sin embargo, el crack brasileño paró su festejo debido a la tarjeta amarilla que recibió su compatriota Lucas Paquetá, jugador del Lyon, quien fue amonestado por intentare realizar una jugada de lujo en el duelo ante Troyes.

"Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realica. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá", señaló Neymar que continuó con las criticas hacia el arbitraje de la Ligue 1.

¿Ligue 1 duro con el juego bonito?

"Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan", agregó.

En redes sociales la tarjeta amarilla a Lucas Paquetá fue tema recurrente en redes sociales y comparaban a la amonestación que se llevó Neymar ante Montpellier.





