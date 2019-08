Neymar llegó al PSG en el año 2017 proveniente del FC Barcelona. | Fuente: AFP

La novela de Neymar con el Barcelona sigue sin acabar a pesar de que resta menos de una semana para que finalice el periodo de transferencias. El elenco culé ha lanzado más de una oferta formal al PSG por los servicios del brasileño, pero hasta ahora ninguna de ellas ha sido aceptada por la entidad francesa.

Leonardo, director deportivo del PSG, aclaró que las negociaciones con el Barcelona siguen intactas y aguardarán hasta el cierre del libro de pases para definir su situación. Asimismo, aseguró que la continuidad de Neymar en el club dependerá de lo que el equipio español ofrezca por él.

"No se han roto las negociaciones con el Barcelona. La fecha límite es el lunes a las doce de la noche, no hemos puesto algo que no sea natural. La posición de Neymar ha sido clara en todo momento: quiere irse. Sin embargo, solo dejará el club si es que llega una propuesta que nos satisfaga. Si se va o no depende del Barza", dijo.

En Barcelona están confiados en poder sellar el regreso de Neymar al club en este periodo de transferencias. A pesar de la contratación de Antoine Griezmann, Ernesto Valverde desea seguir reforzando su ataque pensando en el título de Champions League.