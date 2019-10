El jugador azulgrana habló sobre Neymar. | Fuente: AFP

El defensa central Gerard Piqué aseguró que el PSG es una 'cárcel de oro' para Neymar, en una entrevista con El Larguero de la Cadena Ser. Ambos jugadores compartieron vestuarios hasta en 2017, cuando el brasileño se fue al conjunto parisino.

"¿Neymar volviendo al Barza? En el fútbol puede pasar de todo. Nosotros ya le dijimos: te vas a una cárcel de oro. Tiene la puerta abierta", afirmó Piqué en la entrevista.

En el mercado de verano, Neymar afirmó que quería regresar al club azulgrana, pues tenía una mala relación su club, el PSG. El posible fichaje se alargó hasta el último minuto de la fecha de cierre del mercado de fichajes, pero el delantero terminó quedándose en en París y ahora intenta convertirse en un ídolo de su actual equipo debido a que sus declaraciones generaron molestias en los hinchas.

Por su parte, Gerard Piqué aseguró durante la novela de los fichajes que el club lo esperaba. "Claro que nos gustaría que estuviera y que volviera, pero es algo que no podemos controlar", afirmó el defensa en una entrevista con La 1 de Televisión Española. Sin embargo, las palabras de sus excompañeros no lograron que el traspaso se concretara debido al alto costo de Neymar y a que ambos clubes no llegaron a un acuerdo.