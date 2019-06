Neymar y Najila. | Fuente: Twitter

La modelo Najila Trindade, quien acusa de violación a Neymar, tuvo duras palabras contra el astro brasileño de París Saint Germain (PSG), en una conversación que tuvo con su exabogado José Edgar Bueno, quien decidió dejar el caso a los pocos días de hacerse público.

El programa Ciudad Alerta de Record TV fue el encargado de difundir los mensajes entre Bueno y Najila, quien llamó drogadicto al jugador y que necesitaba ir preso.

"Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", dice Najila en parte de la conversación.

En otra parte de los mensajes entre ambos, la joven de 26 años señala que: “Tengo miedo de salir a la calle. Él está muy quieto. No confío en él. Él sabe lo que hizo, y mandó un mensaje: 'Sigue con tu vida que está todo bien'. Me pareció intimidante”.

Neymar se lesionó y no jugará la Copa América 2019. | Fuente: AFP

"Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta", dice en un momento Najila.

Unas horas después, Najila se comunicó nuevamente con el letrado, quien finalmente se enfadó con la modelo y dio por terminado la relación con su defendida.

"La justicia tiene su camino, pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado", señaló Bueno.

Cabe indicar, que la modelo denunció el robo de su tablet donde se encontraba un video de 7 minutos y varias fotos que probarían la supuesta violencia recibida por parte de Neymar.