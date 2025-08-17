La derrota más humillante para Neymar: Santos cayó goleado de local 6-0 ante Vasco da Gama

El astro brasileño cumplía 250 partidos con el 'Peixe', pero tuvo una de las peores noches de su carrera. Santos despidió a su director técnico tras este partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una noche que Neymar querrá olvidar para siempre. Santos, con su máxima estrella durante todo el partido, recibió este domingo una de las peores derrotas en su historia, tras caer de local 6-0 ante Vasco Da Gama por el Brasileirao. En un encuentro en el que la figura del encuentro fue Coutinho, el exLiverpool y actual capitán del conjunto carioca.

Vasco se impuso con doblete de Coutinho y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché y Tché. Lo curioso es que cinco de los goles fueron anotados en los primeros minutos del segundo tiempo ante la hinchada del 'Peixe' que quedó sin poder creer la humillación que estaban viviendo en el estadio Morumbí.

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos en el Brasileirao, pero apenas si participó en algunas jugadas del partido.

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por Neymar en su carrera ya que nunca había perdido en la cancha por seis goles. Incluso este domingo celebraba su partido 250 con el club de sus amores y jugaron en el estado Morumbí gracias a un acuerdo con Sao Paulo para que les cedieran el recinto.

Por su parte, la victoria le permitió al Vasco da Gama ascender al decimosexto lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados con el descenso; mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto, con 21 puntos.

Santos tomó medidas radicales tras la goleada y destituyó al entrenador Cleber Xavier horas después de la derrota, haciendo el anuncio en todas sus redes sociales.

"Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera", se limitó a publicar el conjunto paulista en un escueto mensaje.

Durante la goleada de este domingo, los hinchas del Santos pasaron a aplaudir las jugadas del Vasco y terminaron dando la espalda a su propio equipo.

"Fue una vergüenza"

Neymar describió como "una vergüenza" la goleada recibida este domingo. Además, reconoció sentirse muy decepcionado por lo vivido.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes (los hinchas) tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.