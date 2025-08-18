"Una vergüenza": el llanto de Neymar tras la goleada de 6-0 que recibió Santos ante Vasco Da Gama [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Neymar se quebró luego de la dura goleada que recibió Santos ante Vasco Da Gama en el Brasileirao. El crack brasileño de 33 años rompió en llanto después de perder en casa en el Estadio Morumbí.

El crack mundial, que lucha por volver a ser convocado a la Selección de Brasil, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbí este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

Luego del pitazo final, el exjugador de Barcelona no ocultó su malestar por lo sucedido. "Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó.

El 0-6 logrado por Vasco es la peor goleada que sufrió el Santos en su historia en enfrentamientos entre ambos clubes. Además, el club que tiene como máximo ídolo a Pelé, nunca había perdido en cada con ese registro.

Con este resultado, el 'Peixe' se queda con 21 puntos y ahora ocupa el puesto decimoquinto del Brasileirao.

"Neymar"



Porque se fue llorando desconsoladamente luego de la tremenda culeada que le dio el Vasco Da Gama al Santos por el Brasileirao. Se fue con el orto bien roto, qué manera de ser cogido hoy Ney, la concha de la lora.

pic.twitter.com/wVKiq0lMe4 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 17, 2025

Santos despide al técnico Cleber Xavier

Santos destituyó al entrenador Cleber Xavier horas después de la goleada en casa por 0-6 que el equipo sufrió con Neymar en el once titular a manos del Vasco da Gama en partido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño.



"Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera", se limitó a decir el conjunto paulista en un escueto mensaje que publicó en redes sociales pocos minutos después del final del partido.