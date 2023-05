¿Neymar se va de PSG a fin de temporada? Esto dijo el DT Christophe Galtier

París Saint Germain (PSG) no atraviesa un buen momento. No cierra el título de la Ligue 1 en medio de la sanción que sufrió Lionel Messi por viajar a Arabia Saudita. Es más, los hinchas del equipo parisino no solo apuntan sus críticas a la 'Pulga', sino también al brasileño Neymar.

Neymar, que se encuentra en plena etapa de recuperación, podría dejar el PSG a final de temporada, a pesar de que cuenta con un contrato que termina a mediados del 2027. Su falta de minutos es clave para que la dirigencia piense en culminar el vínculo.

En esa línea, el entrenador del PSG, Christophe Galtier, dijo desconocer si Neymar seguirá en el club la temporada próxima, y criticó la actitud de ciertos hinchas radicales que fueron a abuchearlo a las puertas del domicilio del brasileño en Bougival, a las afueras de París.



"Estoy centrado en los cinco partidos que quedan (en liga) y veremos lo que pasa la próxima temporada", señaló Galtier, en conferencia de prensa, en alusión a los rumores sobre la marcha de Neymar.

El PSG condenó los actos de violencia por parte de hinchas. | Fuente: AFP

PSG "quiere su salida"

Según la prensa francesa, la dirección del PSG quiere la salida del delantero brasileño -de baja para el resto de temporada por lesión-, que en 2017 se convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol, al pasar por 222 millones de euros del Barcelona al club parisino.



Parte de la hinchada parisina, la más radical, no está contenta con Leo Messi y Neymar.



"Es inaceptable -afirmó el entrenador- que haya gente que se desplace al domicilio de Neymar o de otro jugador. Las cosas se pueden salir de madre y ya vivimos tiempos lo suficientemente turbulentos. La sociedad se ha vuelto loca", indicó.

