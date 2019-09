Neymar será titular en el Brasil vs. Colombia en amistoso por fecha FIFA | Fuente: CBF

El entrenador de la Selección de Brasil, Tite, confirmó que el astro Neymar jugará el viernes en el amistoso de la 'verdeamarela' contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, tres meses después de su lesión.

Tite dijo que Neymar, del PSG, a quien catalogó como "indispensable", se ha recuperado satisfactoriamente de la lesión en su tobillo derecho que lo dejó afuera de los campos de juegos desde junio pasado.

Neymar, protagonista de un culebrón en el verano boreal con su frustrado traspaso del PSG al Barcelona, se había lesionado durante un amistoso de su selección con Catar, el 5 de junio en Brasilia.

El delantero "clínicamente se ha recuperado de la lesión que, como todos recuerdan, lo apartó de la Copa América" Brasil 2019, que ganó el anfitrión en julio pasado, evocó Tite durante una rueda de prensa en un hotel de Miami.

"Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta", subrayó el entrenador.

"Yo y el cuerpo técnico estaremos muy atentos a su desenvolvimiento. Lo técnico y lo físico, eso se confirmó. Ustedes vieron como entrenó. Está listo, es capaz de hacer lo que necesita la selección", agregó.

Tite reafirmó que "Neymar está al máximo nivel. En calidad técnica individual, puse a Messi por encima y a Cristiano Ronaldo porque son de otras generaciones".

Desde que se lesionó, Neymar no ha jugado tampoco con el PSG, mientras se producía el ida y vuelta por su eventual retorno al Barcelona, que quedó en la nada.

Neymar, de 27 años, no juega un partido completo desde abril, cuando participó en la final de la Copa de Francia con su club parisino. AFP