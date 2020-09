Neymar acusó al defensa del Marsella de actos de racismo | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El técnico del Olympique de Marsella, el portugués André Villas-Boas, manifestó su completo apoyo a su defensa Álvaro González, a quien Neymar acusó de hacer comentarios racistas en ese partido, que terminó con cinco expulsados.



André Villas-Boas expresó su respaldo a Álvaro González y recalcó que los dos clubes deben "ayudar a buscar la verdad".



"Estamos al lado del jugador, en busca de la verdad. Estoy seguro de que Álvaro no es racista. El OM representa la multiculturalidad", afirmó el entrenador portugués en una conferencia de prensa.



Villas-Boas considera que González, que forma el eje de su defensa junto al internacional croata Duje Caleta-Car, está en situación de jugar en el encuentro liguero del próximo jueves en casa ante el Saint-Étienne.



El jugador español está "afectado" por la situación, que se tradujo en la divulgación de su número de teléfono móvil, en el que ha recibido amenazas de muerte, dijo en la misma rueda de prensa el futbolista Valentin Rongier.



Sobre las acusaciones de Neymar, Rongier aseguró que no oyó "nada de la parte de Álvaro", aunque recalcó: "Es imposible. Conozco muy bien a Álvaro y siempre está sonriente y es muy respetuoso".



Rongier cargó contra Neymar. "No dice que durante todo el partido profería insultos cada vez que había un duelo" con un jugador rival, afirmó. "El ejemplo que (Neymar) ha dado durante el partido no ha sido muy bueno", apostilló.

Posibles sanciones

La Comisión Disciplinaria de la Liga francesa tiene previsto reunirse este miércoles para decidir posibles sanciones a los tres expulsados del PSG el domingo: Neymar, Paredes y el francés Kurzawa.



Pero las sanciones también podrían incluir a otro argentino del PSG, Ángel di María, acusado por González de escupirle.

