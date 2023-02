Neymar y Mbappé jugaron en la derrota del PSG ante Bayern Munich por la Champions | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

La derrota del PSG en el Parque de los Príncipes frente al Bayern Munich, que compromete el futuro de los franceses en la Champions League, ha movido las aguas en el club, que a pesar de sus millonarios fichajes todavía no tiene una ‘Orejona’ en sus vitrinas. Como si no fuera suficiente, Neymar Jr. no tuvo mejor idea que participar de un torneo de póker, justo después de la caída.

Neymar apareció junto a unos amigos por el Hyatt Regency, un hotel de lujo. El brasileño es embajador de 'PokerStars' y esta empresa presumió de tenerlo en su mesa justo después de haber perdido en la Champions League, hecho que generó la molestia de los aficionados.

Ante ello, se vinculó las imágenes de ‘Ney’ con la declaración de Kylian Mbappé sobre la necesidad de "comer bien y dormir bien” tras el choque con los ‘bávaros’, pero el entrenador Christophe Galtier aclaró el asunto. “No hay relación”, dijo.

Neymar se fue a jugar póker tras la derrota en octavos de la Champions League | Fuente: PokerStars / Instagram

¿División entre Neymar y Mbappé?

"Ustedes no pueden y yo no voy a asociar las declaraciones de Kylian con la foto de 'Ney' en un 'fast-food'", declaró Christophe Galtier a la prensa, a dos días de recibir al Lille en la Ligue 1.

Tras la derrota en casa contra el Bayern Munich en la ida de octavos de la Champions, Kylian Mbappé subrayó la importancia de "comer bien y dormir bien" para preparar el partido de vuelta, el 8 de marzo.

El día siguiente aparecieron fotos de Neymar jugando al póker y después instalado en un establecimiento de comida rápida, lo que provocó comentarios en las redes sociales.

"Tengo la íntima convicción de que no hay una relación entre la foto que salió y la declaración", insistió Galtier.

"Lo que ha dicho Kylian en zona mixta es exactamente lo que ha dicho en el vestuario, declaraciones de gran madurez y determinación para que todo el mundo se mantenga movilizado, declaraciones bienvenidas", añadió el técnico.

Mbappé marcó en la Champions contra el Bayern, pero su gol fue anulado por posición adelantada | Fuente: AFP

Galtier y el caso Neymar

Christophe Galtier reveló que se reunió de manera individual con Neymar. "Le dije lo que pensaba, 'Ney' tiene el derecho en su día de descanso, de recuperar, de jugar al póquer, es un apasionado", detalló.

"Le dije lo que pensaba sobre esa foto que ha salido, eso se queda entre él y yo", concluyó.

En la actual temporada de la Champions League, Neymar ha convertido dos goles y dio dos asistencias con el PSG. Por la Ligue 1, sus registros son de 12 anotaciones y 10 pases de gol.





