Zé Roberto, exfutbolista de la Selección de Brasil, fue muy duro con Neymar. | Fuente: EFE/AFP

No es un secreto que Neymar no está pasando por un buen momento. Tras perderse gran parte de la última temporada con el PSG por lesión, el delantero brasileño tampoco pudo participar en la Copa América 2019 por una rotura en su tobillo derecho. Incluso, hace no mucho fue acusado de violación por la actriz brasileña Najila Trindade.

Ante la cantidad de cosas negativas que le vienen ocurriendo a Neymar, el exjugador Zé Roberto lanzó una serie de críticas hacia el atacante nacido en Sao Paulo en el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Además de manifestar que no está enfocado totalmente en el fútbol, señaló que de continuar haciendo las cosas de esta manera no seguirá jugando cuando tenga 30 años.

"Neymar necesita hacer un cambio fundamental y se trata de su cabeza. Se encamina a perder el momento ideal de dar un paso adelante y asumir el papel protagonista que tenía que haber tomado un gran talento como él. Las lesiones no lo ayudaron, pero su cabeza no está centrada en el fútbol al 100%. En algún momento perderá la alegría por jugar al fútbol. Si sigue así, no jugará cuando tenga 30 años", dijo.

En su etapa como futbolista, Zé Roberto llegó a disputar 84 partidos con la Selección Brasileña y marcar seis goles. Asimismo, terminó jugando profesionalmente hasta los 43 años, pues terminó retirándose a los 43 años con la camiseta del Palmeiras.