Nolberto Solano llegó a Pakistán: "Es un privilegio liderar una gran nación deportiva"

Nolberto Solano llega al fútbol inglés.
Nolberto Solano llega al fútbol inglés. | Fuente: Federación de Pakistán
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El técnico peruano, que dirige a la Sub 23 de la Selección de Pakistán, fue entrevistado por la prensa de Newcastle United.

Nolberto Solano asumió como entrenador de la Selección de Pakistán Sub 23 en medio de una gran expectativa. El exasistente de Ricardo Gareca en la bicolor se trazó la meta de revolucionar el fútbol paquistaní.

En entrevista con la prensa de Newcastle United, Solano señaló que "me gusta empezar desde cero en cualquier trabajo, sea cual sea. Es emocionante estar presente desde el principio y ayudar a forjar el futuro", declaró.

"La Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) tiene grandes planes para el fútbol en el país y con una población de más de 250 millones, además de todas las comunidades paquistaníes en todo el mundo, el potencial está ahí para que todos lo vean", agregó.

El exjugador de Newcastle buscará nuevos valores en Pakistán. "Si, en el corto plazo, puedo encontrar incluso 50 jugadores comprometidos que estén apasionados por jugar para Pakistán y decididos a mejorar como futbolistas, entonces será un gran punto de partida".

En otro momento, 'Ñol' destacó el apoyo del presidente de la Federación de Pakistán, Syed Mohsen Gilani. "Me ha impresionado mucho lo que el presidente tiene que decir sobre la profesionalización del fútbol en Pakistán, el desarrollo del fútbol juvenil y el acercamiento a jugadores de todo el mundo. A corto plazo tengo que prepararme para las eliminatorias olímpicas, pero más allá de eso es un proyecto muy emocionante", culminó.

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
