Nolberto Solano llegó a Pakistán: "Es un privilegio liderar una gran nación deportiva"

Nolberto Solano asumió como entrenador de la Selección de Pakistán Sub 23 en medio de una gran expectativa. El exasistente de Ricardo Gareca en la bicolor se trazó la meta de revolucionar el fútbol paquistaní.

En entrevista con la prensa de Newcastle United, Solano señaló que "me gusta empezar desde cero en cualquier trabajo, sea cual sea. Es emocionante estar presente desde el principio y ayudar a forjar el futuro", declaró.

"La Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) tiene grandes planes para el fútbol en el país y con una población de más de 250 millones, además de todas las comunidades paquistaníes en todo el mundo, el potencial está ahí para que todos lo vean", agregó.

El exjugador de Newcastle buscará nuevos valores en Pakistán. "Si, en el corto plazo, puedo encontrar incluso 50 jugadores comprometidos que estén apasionados por jugar para Pakistán y decididos a mejorar como futbolistas, entonces será un gran punto de partida".

En otro momento, 'Ñol' destacó el apoyo del presidente de la Federación de Pakistán, Syed Mohsen Gilani. "Me ha impresionado mucho lo que el presidente tiene que decir sobre la profesionalización del fútbol en Pakistán, el desarrollo del fútbol juvenil y el acercamiento a jugadores de todo el mundo. A corto plazo tengo que prepararme para las eliminatorias olímpicas, pero más allá de eso es un proyecto muy emocionante", culminó.

Coach Nolberto Solano has officially joined the team in Islamabad, where he met the players and expressed his delight. After the first training sessions, he praised the selected players for their talent and hard work. pic.twitter.com/adD4lXX7oM — Pakistan Football Federation (@TheRealPFF) August 20, 2025

Pakistan U-23 proudly announces the addition of Mr. Jorge Castañeira as Fitness Coach. The squad began preparations with morning fitness session. pic.twitter.com/xOub5iT93m — Pakistan Football Federation (@TheRealPFF) August 24, 2025