Oscar, exfigura del Chelsea y de la Selección de Brasil, sufrió alteración cardíaca y podría retirarse del fútbol

Sao Paulo informó que Oscar presentó un "incidente con cambios cardiológicos", por lo que el futbolista tuvo que ser llevado a un hospital.

Malas noticias llegan desde Brasil. Oscar, exfigura del Chelsea y de la Selección de Brasil, tuvo que ser internado de urgencia luego de presentar anomalías cardíacas durante los tests rutinarios que venía realizando en su actual club, Sao Paulo.

A través de un comunicado, el Tricolor indicó que el volante presentó un "incidente con cambios cardiológicos", por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad. Además, informó que el jugador se encuentra estable, pero permanece en observación.

"Durante los tests realizados en la mañana de este martes (11), en SuperCT, como parte de la preparación dirigida a la pretemporada 2026, el atleta Oscar presentó un incidente con cambios cardiológicos, siendo atendido rápidamente por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, que estaba presente en el lugar", indica la primera parte del comunicado.

"Posteriormente, el jugador fue trasladado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que aclaren el diagnóstico", complementó.

Oscar podría dejar el fútbol

De acuerdo con Globoesporte, Sao Paulo está analizando la posibilidad de una "rescisión amistosa" del contrato del futbolista. "La probabilidad de que se detenga es del 99%", cita el medio brasileño en cuestión.

Además, indican que Oscar está analizando la situación junto con su familia. Y es que el ex Chelsea lleva medicándose desde agosto por una afección cardíaca, pero tenía autorización médica para jugar. Pero, con lo sucedido el último lunes, su decisión de dejar el fútbol

"Oscar comprende que este es el momento adecuado para retirarse del fútbol. Quiere centrarse en su salud y bienestar para disfrutar de la vida con sus hijos", describe Globoesporte.

