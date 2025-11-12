Perú vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial de Vóley Playa 2025?

Perú vs Brasil EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre por la primera fecha del grupo A del Mundial de Vóley Playa 2025. El encuentro entre la dupla peruana (Claudia Gaona y Lisbeth Alcca) y la dupla brasilera (Thamela y Victoria) se disputará en el central court del The Drive y Pinky Flat de la ciudad de Adelaida (Australia). Será transmitido por Latina (canal 2 y 702 HD) desde las 11:30 p.m. hora peruana. También se podrá ver el cotejo EN DIRECTO por la página web y la app de VBTV desde las 7:30 hora peruana. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Brasil en vivo en el Mundial de Vóley Playa 2025?

El partido Perú vs Brasil se jugará este jueves 13 de noviembre en el central court del The Drive y Pinky Flat de la ciudad de Adelaida (Australia).

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil en vivo en el Mundial de Vóley Playa 2025?



En Perú , el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m. En Brasil, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Brasil por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Brasil en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?



El partido entre Perú vs Brasil se podrá por Latina (canal 2 y 702 HD) a partir de las 11:30 p.m. Pero, será transmitido EN VIVO a través de la app y página web de VBTV desde las 7:30 p.m.

El fixture de Perú en el Mundial de Vóley Playa 2025

Fecha 1

Perú vs Brasil

Día: Jueves 13 de noviembre

Hora: 7:30 p.m.

Fecha 2

Perú vs Ucrania

Día: Viernes 14 de noviembre

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 3

Perú vs Paraguay

Día: Domingo 16 de noviembre

Hora: 11:30 p.m.