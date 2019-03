Denuncian al árbitro Óscar Julián Ruiz por acoso sexual | Fuente: El Universal

Óscar Julián Ruiz es un reconocido exárbitro colombiano que incluso tuvo la oportunidad de dirigir varias Copa del Mundo. Ahora su reputación se ha visto seriamente cuestionada por la denuncia de cuatro árbitros que lo acusan de acoso sexual. Ellos alegan que el acusado les pedía favoreces sexual como condición para ayudarlos a ascender en sus carreras profesionales.

Uno de los denunciantes es el ex árbitro FIFA Harold Perilla en una emisora colombina. "El señor Óscar Julián Ruiz, desde el 2007 hasta que me retiré, me acosó, se acercaba siempre a mí, me pedía que tuviera relaciones con él, me decía que evidentemente si yo quería llegar lejos en el arbitraje ya tenía el camino y sabía qué tenía que hacer", afirmó.

"En una pretemporada, en un pasillo, se me acercó, me intentó acercar la mano; luego intentó tocarme la cola, me tuve que retirar de ahí con impotencia de no poder denunciar", denunció Perilla.

Otros árbitros como Julián Mejía, Javier Reina y Carlos Chávez también se sumaron a las denuncias contra el colegiado colombiano. "Me invitó a la casa para ver una final de la Champions League y de un momento a otro empezó a tocarme la pierna. Le dije que me respetara, se puso de pie y desde ese momento cambió conmigo. Desde ese momento no volví a dirigir como lo venía haciendo", relató el primero.

Óscar Julián Ruiz fue árbitro internacional entre los años 1995 y 2011, dirigiendo partidos en tres Copa del Mundo. Además, es el árbitro que más partidos dirigió en la Copa Libertadores de América con 57 juegos