Óscar Ruggeri sobre la cuarentena: "se me va el tiempo a una edad que no me gusta". | Fuente: Fox Sports

Desde antes de que se diera inicio a la cuarentena en Argentina, Óscar Ruggeri ya se sometía al confinamiento como medida de prevención al coronavirus y se mostró defensor de ella.

Sin embargo, a un mes y medio de estar en aislamiento, el ex campeón mundial con la Selección de Argentina expuso cómo se siente al tener que estar aislado en su casa.

"Esta situación es difícil para todos, pero para algunos más. Vos, dentro de unos días, cuando esto se levante, te vas a entrenar, volvés a lo tuyo", le dijo a Pablo Pérez, actual jugador de Newell's Old Boys durante el programa 90 minutos de Fútbol.

"Nosotros, los más grandecitos, que estamos en zona de peligrosidad, perdemos un montón de tiempo. Yo a cada rato le dijo al Pollo (Vignolo) que yo lo que quiero, lo que necesito, es tiempo. Es un tiempo que se me va ahora, a una edad que no me gusta, la verdad", agregó el 'Cabezón', quien cuenta con 58 años.

Al respecto, Vignolo le pregunto si se sentía impaciente, a lo que Ruggeri contesó: "esto es como una concentración con más lujos, porque no tengo a Bilardo atrás hablándome. Tengo la TV que si quiero veo películas, hago el programa, que no es lo mismo. Pero es un montón de tiempo que se me fue", precisó.

Asimismo, se lamentó no poder estar cerca de otros familiares: "estoy perdiendo cada día, es un día menos para vivir. Yo lo único que quiero es tiempo, tiempo para vivir, disfrutar. Extraño a mis nietos, no los veo. De la nena nos mandan videos, empezó a hablar, no sabes cómo habla. Y nosotros no estábamos ahí", comentó el ex futbolista argentino.