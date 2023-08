Xavi confirma salida de Dembélé: "Me dijo que se quería ir, estoy decepcionado"

El futuro de Ousmane Dembélé está decidido. Xavi, técnico del Barcelona, confirmó este miércoles que el futbolista francés desea irse al PSG.

En conferencia de prensa, el exfutbolista culé indicó que se sentía "decepcionado" por la decisión que había tomado el extremo francés, pero le desea suerte en lo que viene.

"Estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intente salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. La propuesta que le hacen está totalmente fuera de nuestro... No podemos competir con ella ahora mismo. Es una pena. Que tenga mucha suerte", indicó en un primer momento el estratega español.

"Es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte", complementó Xavi.

"Nos tenemos que reforzar"

En tanto, al ser consultado sobre cómo afectaría al equipo la salida de Dembélé, indicó que se tienen que reforzar para competir en Europa.

"Hay que ser ambicioso y creo que nos tenemos que reforzar. Aunque se hubiera quedado. No es que mande un mensaje en sala de prensa a Mateu. Él lo sabe. Necesitamos reforzarnos para competir en Europa", afirmó en un primer instante.

"Creo que Lamine nos puede ayudar. Rafa es su posición natural. Ferrán también puede jugar ahí. A partir de ahí, creo que tenemos que reforzarnos igualmente", complementó.

El acuerdo de Dembélé con PSG

De acuerdo con Le Parisien, el futbolista francés y el club parisino alcanzaron un acuerdo por cinco temporadas y un salario bruto anual de 20 millones de euros, más bonificaciones.



El medio indicó que la operación se precipitó después de que un agente de jugadores le comunicara al PSG que el Barcelona estaba dispuesto a cambiar a Ousmane Dembélé, Gavi y Raphinha por Kylian Mbappé.



NUESTROS PÓDCAST

La nueva colaboración eficaz

El Pleno del Congreso aprobó la ley que establece límites en el proceso de colaboración eficaz, un mecanismo vital en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el Perú. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron a esta importante norma que ha generado opiniones encontradas sobre esta materia? Los detalles se encuentran en el siguiente informe.