Capitán de Real Madrid envió mensaje al Barcelona: "A la hora de la verdad les pasaremos por encima"

Barcelona aplastó a Real Madrid por 3-0 en el amistoso internacional disputado en Dallas. Dani Carvajal no ocultó su malestar por la dura derrota ante el archirrival y cree que el club merengue conseguirá su revancha en un partido oficial.

"Perder ante el Barcelona no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido. Estoy convencido de que en competición oficial, les vamos a pasar por encima", afirmó.

A continuación, recalcó que el Real Madrid mostará todo su poderío y que las diferencias quedarán claras sobre el plantel dirigido por Xavi Hernández. "Hemos tenido ocasiones, cinco palos, hemos fallado un penalti...que estén tranquilos que cuando llegue la hora de la verdad les pasaremos por encima", agregó.

“Los partidos entre Real Madrid y Barcelona son de alta intensidad siempre. Lo que ha pasado en el campo ha quedado ahí y estamos deseando vernos las caras en un partido oficial”, comentó.

El mea culpa de Real Madrid

“No hemos estado acertados de cara a puerta, no ha podido ser. Hay que corregir los dos últimos goles porque nos pilló volcados y no debimos haberlos encajado. Pero el equipo está en una senda positiva”, continuó Carvajal, que cuenta los días para un nuevo enfrentamiento ante el Barza.



Barcelona ganó con goles de Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Fermín López, joven de 20 años llegado de 'La Masía'.

La palabra de Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció tras la derrota de su equipo 3-0 frente al Barcelona, que les “duele perder”, pero que prefiere quedarse con "las cosas buenas” que han hecho y que no fueron recompensadas por la falta de puntería de los suyos.



“Hemos hecho muchas cosas buenas. El partido ha sido bueno, bien jugado con y sin balón. Hemos presionado bien, hemos tenido oportunidades, movilidad… lo malo ha sido el resultado, que no hemos estado bien colocados en el balón parado en la primera parte ni tuvimos equilibrio con los otros dos goles. Nos duele perder, pero me quedo con las cosas buenas que hemos hecho. Es bastante raro los cinco disparos al palo en un partido”, señaló 'Carletto'.



“Parecía que había una pared en la portería del Barza. En este momento de la temporada he puesto un equipo nuevo para ver cómo se adaptaban los jóvenes a un partido exigente; y han cumplido. Ha salido bien y tenemos que seguir en esta línea. Sin un delantero fijo tenemos oportunidades, movilidad, se desmarcan bien… Vamos a seguir”, concluyó.

