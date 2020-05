Ousmane Dembélé: "Prefiero no poder moverme a estar callado seis meses". | Fuente: AFP

Ousmane Dembélé se encuentra lesionado y no podrá jugar con FC Barcelona en la reanudación de LaLiga el próximo junio. Sin embargo, se tomó un tiempo para responder un curioso cuestionario para el canal oficial del club catalán.

El extremo francés participó de "Decisiones Imposibles" vía Barcelona TV y fue consultado acerca de múltiples preferencias poniéndose en situaciones extraordinarias y sus afirmaciones sorprendieron a más de uno.

Una de las preguntas fue si preferiría no poder moverse durante una semana o no hablar durante seis meses, a lo que el extremo francés respondió: "No poder moverme. Estar callado seis meses es imposible".

Estas fueron otras de las preguntas:

¿Un año sin videojuegos o un mes sin ver a nadie que conoces?

- Un año sin videojuegos

¿Viajar al pasado o al futuro?

- Al pasado

¿Dónde irías?

- A Evreux, a mi casa

¿Prefieres quedarte bloqueado en un telesilla cinco horas o encerrado en un ascensor un día completo?

- Bloqueado en un telesilla cinco horas

¿Vivir en el Polo Norte o en el desierto?

- En el desierto. No me gusta el frío para nada

¿Prefieres marcar un gol en el último minuto del partido o un hat trick?

- Un hat trick, claro

¿Prefieres tener diez hijos o ninguno?

- Quiero tener un equipo de hijos, pero no completo, tendría muchos problemas

¿Ser joven durante toda la vida en la edad media o ser viejo toda la vida hoy en día?

- Ser joven en la edad media

¿Y qué serías?

- Un guerrero

¿Tener que hablar siempre fuerte o siempre susurrando?



- Susurrando, si no haría enfadar a mucha gente

¿Prefieres que el tiempo pase cien veces más lento cuando duermes o cien veces más rápido cuando estás despierto?

- Cien veces más rápido despierto

¿No poder acceder a internet o no escuchar música nunca más?

- No escuchar música nunca más

¿Tener las piernas largas como dedos o dedos largos como piernas?

- Tener las piernas largas como dedos. ¡Vaya preguntas!