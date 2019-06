Pamela Anderson detalló que el futbolista Adil Rami vivió una doble vida con otra mujer. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Escándalo en Francia. La actriz Pamela Anderson reveló esta tarde que su relación de dos años con Adil Rami, actual defensa del Olympique de Marsella, ha sido un "calvario" y una constante mentira.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex conejita Playboy aseguró que el actual futbolista campeón mundial con Francia ha vivido todo este tiempo una doble vida con otra mujer: "Solia burlarse de otros jugadores que tenían amantes a la vuelta de la esquina. El los llamó monstruos. Pero él es peor, mintió a todos", escribió la actriz de 51 años.

Asimismo, afirmó que Adil, de 33 años, al verse descubierto intentó ser perdonado y ha llegado a mostrarse agresivo: "Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me amenazó en numerosas ocasiones", denunció Anderson.

Como se recuerda, la relación entre ambos inició cerca de dos años atrás y, aunque se rumoreaba un posible compromiso durante la época en que Francia ganó el Mundial de Rusia, este nunca se concretó.

La respuesta de Adil

Por su parte, el zaguero central no dudó en dar su descargo horas después del comunicado de la actriz y, a través de sus redes sociales, quizo aclarar que nunca cometió alguna infidelidad:

"De ninguna manera llevo una doble vida, simplemente tengo una relación cercana con mis hijos y Sidonie (la madre de ellos), a quienes respeto profundamente. Tal vez debería haber sido más transparente con esta relación", expresó el francés.