Después de 210 días, Paolo Guerrero volvió a las canchas | Fuente: @SCInternacional

Desde aquel 16 de agosto del 2020, fecha en que se lesionó de la rodilla, Paolo Guerrero ha contado los días para su regreso, por eso cuando le dicen que volvió tras casi siete meses, el delantero peruano subraya que "después de seis meses y tres semanas" porque contabiliza los días de entrenamiento previo al partido entre Internacional vs. Ypiranga FC.

"Muy feliz de regresar. De verdad, no esperaba entrar. Me tomó de sorpresa cuando el profesor me llamó porque el partido estaba 2-1. Tenía un poco de miedo de cómo me sentiría, pero gracias a Dios me sentí muy bien. Después de seis meses y tres semanas volví a concentrar con los compañeros, estar el día a día con ellos, entrar al Beira Rio, todo parecía nuevo para mí, pero todo salió bien", dijo Paolo Guerrero al finalizar el partido de su regreso.

El delantero habló de su nuevo técnico. "Gracias a Dios ganamos, y eso es importante porque venimos trabajando bien, pese a que tenemos cuatro días con Miguel (Ángel Ramírez). Los compañeros y yo estamos entendiendo lo que pide el nuevo técnico. Vamos por buen camino. Ahora hay que pensar en los próximos partidos"

Sobre la capitanía sostuvo: "No lo esperaba porque Rodrigo Dourado es el capitán, pero no estaba".

Inter de Porto Alegre venció 4-2 a Ypiranga por el Campeonato Gaúcho.





Paolo Guerrero aseguró que estaba un poco nervioso antes de su ingreso | Fuente: @SCInternacional

