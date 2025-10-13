Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO | Guía de TV amistoso internacional
Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO | Guía de TV amistoso internacional | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl, desde las 6:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Tigo Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Paraguay vs Corea del Sur: ¿cómo llegan al amistoso de fecha FIFA en Seúl?

Paraguay llega al partido luego de empatar 2-2 con Japón. Corea del Sur, en tanto, llega tras caer 5-0 ante Brasil.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Corea del Sur en vivo por el amistoso de fecha FIFA en Seúl?

El partido entre Paraguay vs Corea del Sur se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Mundialista de Seúl. El recinto tiene capacidad para 66 704.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Corea del Sur en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

  • En Perú, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Corea del Sur, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.
  • En Brasil, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Argentina, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Brasil, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Paraguay vs Corea del Sur en vivo?

El partido entre Paraguay vs Corea del Sur será transmitido EN VIVO por TV a través de Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Corea del Sur: alineaciones posibles

Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas; Diego González, Diego Gómez, Miguel Almirón; Toni Sanabria.

Corea del Sur: Cho Hyun-Woo; Seol Young-Woo, Cho Yu-Min, Kim Min-Jae, Kim Joo-Sung, Lee Tae.Seok; K. Lee, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Lee Jae Sung; Heung-Min Son.


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Paraguay Selección de Corea del Sur video videos videos mas vistos amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA