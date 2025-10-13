Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA.

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl, desde las 6:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Tigo Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Paraguay vs Corea del Sur: ¿cómo llegan al amistoso de fecha FIFA en Seúl?



Paraguay llega al partido luego de empatar 2-2 con Japón. Corea del Sur, en tanto, llega tras caer 5-0 ante Brasil.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Corea del Sur en vivo por el amistoso de fecha FIFA en Seúl?



El partido entre Paraguay vs Corea del Sur se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Mundialista de Seúl. El recinto tiene capacidad para 66 704.

“El equipo va evolucionando, en ese camino estamos” Gustavo Alfaro, DT.



El adiestrador de la Selección Nacional y Damián Bobadilla, volante albirrojo, brindaron una conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Corea del Sur.



¿A qué hora juegan Paraguay vs Corea del Sur en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

En Perú , el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m. En Paraguay , el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m. En Corea del Sur , el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

En Ecuador, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

En Bolivia, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

En Venezuela, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

En Brasil, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Argentina, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Uruguay, el partido entre Paraguay vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.



¿Qué canal transmite el Paraguay vs Corea del Sur en vivo?



El partido entre Paraguay vs Corea del Sur será transmitido EN VIVO por TV a través de Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Corea del Sur: alineaciones posibles

Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas; Diego González, Diego Gómez, Miguel Almirón; Toni Sanabria.

Corea del Sur: Cho Hyun-Woo; Seol Young-Woo, Cho Yu-Min, Kim Min-Jae, Kim Joo-Sung, Lee Tae.Seok; K. Lee, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Lee Jae Sung; Heung-Min Son.

